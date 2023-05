Medio Oriente: Israele auspica una “svolta” nelle relazioni con l’Arabia Saudita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Annunciando la sua missione a Riad, lo stesso inviato della Casa Bianca aveva confermato che Washington sta lavorando alacremente per normalizzare le relazioni tra Israele e Arabia Saudita. Questo obiettivo sembra tuttavia essersi allontanato dopo la ripresa dei rapporti diplomatici tra Riad e l’Iran, il principale nemico di Israele, con la mediazione della Cina, e dopo le frequenti irruzioni della polizia e dei manifestanti israeliani di destra presso la Moschea di al Aqsa, uno dei luoghi più santi dell’Islam. “E’ importante che gli Stati Uniti guidino gli sforzi per aggiungere l'Arabia Saudita agli Accordi di Abramo, che significherebbe normalizzazione e pace con Israele. Se ciò accadrà sarà una svolta storica”, ha detto Hanegbi. L'amministrazione dell'ex presidente Donald Trump nel 2020 ha mediato lo storico accordo di pace - noto come Accordi di Abramo - che includeva la normalizzazione delle relazioni diplomatiche tra Israele e due Paesi del Golfo: Emirati Arabi Uniti e Bahrain. (Res)