Usa: Georgia, governatore approva commissione che potrà rimuovere dall’incarico i procuratori

- Il governatore repubblicano della Georgia, Brian Kemp, ha firmato una proposta di legge tesa a creare una commissione speciale che avrà il potere di rimuovere dall’incarico di procuratori locali e distrettuali nello Stato. In una nota, Kemp ha affermato che la misura “garantirà l’adozione di atteggiamenti responsabili, nel rispetto della Costituzione e del mandato istituzionale: le forze dell’ordine mettono la propria vita in prima linea per indagare, scovare e arrestare i criminali, e non permetterò alcuna resistenza da parte di procuratori incompetenti che rifiutano di applicare la legge in maniera corretta”. Il provvedimento ha già incontrato le forti critiche dei democratici, e in particolare da parte della contea di Fulton, la cui procuratrice distrettuale, Fani Willis, si sta preparando ad annunciare possibili accuse nei confronti dell’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per avere tentato di bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden in Georgia durante le elezioni del 2020. Secondo i democratici, la commissione potrebbe abusare del proprio potere per punire o rimuovere ingiustamente dall’incarico i funzionari. (Was)