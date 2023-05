Brasile: presidente Senato presenta legge quadro su Intelligenza artificiale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il testo evidenzia che l'utente deve essere informato in anticipo quando un sito mantiene l'interazione con i sistemi di intelligenza artificiale. Inoltre, determina l'obbligo di avere spiegazioni per le decisioni prese dalle intelligenze artificiali e la possibilità di contestare tali scelte con la partecipazione umana. Se approvato il disegno di legge vieterà che l'intelligenza artificiale induca le persone a comportamenti considerati pericolosi e dannosi, così come lo sfruttamento della vulnerabilità di gruppi specifici. La legge stabilisce inoltre che l'esecutivo federale deve designare un'autorità competente che agirà come supervisore dell'espansione dell'Ai in Brasile, stabilendo sanzioni per i casi di mancato rispetto delle regole, come l'istituzione di misure per incoraggiare l'innovazione nell'area. (Brb)