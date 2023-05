Business news: Bosnia, inflazione a marzo segna un aumento annuale del 10,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Bosnia Erzegovina a marzo si registra un aumento annuale dell’inflazione al 10,3 per cento. È quanto emerge dai dati pubblicati oggi dall’Agenzia di statistica, secondo cui i prezzi dei prodotti e servizi a marzo hanno registrato rispetto al mese precedente un aumento medio dello 0,4 per cento. Rispetto a febbraio si registra un aumento dello 0,9 per cento nel comparto alimentare, del 2,4 per cento in quello bevande alcoliche e tabacco, mentre si registrano rincari del 2,1 per cento nel settore abbigliamento e calzature e dello 0,2 per cento in quello sanità. (Seb)