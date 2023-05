Siccità: fonti Mit, 100 milioni subito per emergenza, presto interventi strutturali in tutta Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha proclamato lo Stato di emergenza per la crisi idrica nelle regioni maggiormente in sofferenza. Si tratta di Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Liguria, Marche, Abruzzo e Lazio. Il ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, dopo aver chiesto ai territori interessati una relazione accurata sulla situazione, ha messo a disposizione più di 100 milioni di euro per interventi di rapida realizzazione. Il tutto in attesa di ulteriori approfondimenti finanziari, anche da parte di altri dicasteri. Matteo Salvini è determinato a intervenire con concretezza, rapidità e buonsenso. Al di là dell’emergenza, il vicepremier e Ministro è convinto debbano essere programmati interventi strutturali in tutta Italia, da Sud a Nord, anche considerando che su questo fronte le regioni del Mezzogiorno avranno a disposizione una quota maggiore di fondi Fsc. Lo riferiscono fonti del Mit. (Rin)