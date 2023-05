Massa: Zaia, aggressione Conte da condannare, episodio inqualificabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il confronto, per quanto acceso, deve essere sempre democratico e rispettoso delle persone. "L'aggressione a Giuseppe Conte deve essere condannata, senza 'se' e senza 'ma'. Quanto avvenuto oggi è un fatto inqualificabile, non degno di un Paese civile. Sono fatti che non trovano alcuna giustificazione e che non possono essere minimizzati". Lo ha dichiarato Luca Zaia, presidente della regione Veneto, in solidarietà a Giuseppe Conte, vittima di un'aggressione oggi in Toscana. (Rev)