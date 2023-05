© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi partecipa ai seguenti appuntamenti della seconda edizione dell'evento "Roma Cura Roma":- Intervento di cleaning organizzato da McDonald's con circa 30 volontari.Roma, piazza del Risorgimento (ore 9);- Evento di cura del Parco della Cellulosa con il Comitato del Parco e con 4 clan Agesci.Roma, parco della Cellulosa - via della Cellulosa, 132 (ore 10);- Intervento di pulizia e decoro organizzato dagli studenti e famiglie dell'Istituto Comprensivo Montessori-Pini -Villa Paganini.Roma, largo di Villa Paganini (ore 11);- Evento plogging organizzato da Retake e programma visite guidate all'Area archeologica dei Trofei di Mario nei Giardini Calipari organizzato dal Fai.Roma, piazza Vittorio Emanuele II - lato Porta Magica (ore 12);- Intervento di cura del verde e decoro di via Armando Brasini ingresso orti urbani organizzato dall'Associazione Vivere In.Roma, via Armando Brasini, 139 (ore 14:30);- Azioni di cura e decoro organizzato dal Comitato Mamme e Amici di Villa Fassini dei Plessi Piccinini e S. Quaranta dell'IC A. F. Celli e intervento di cura del boschetto della biodiversità e dell'aiuola della scuola.Roma, via Filippo Fiorentini, 44 (ore 15:30);- Inaugurazione della tradizionale posa delle azalee sulla scalinata di Piazza di Spagna e in via dei Condotti (ore 18) (segue) (Rer)