- Desidero esprimere sincera solidarietà al presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte per l’aggressione subìta. “Si possono non condividere scelte politiche e di governo, ma esprimere il dissenso con l’uso della violenza è un metodo che va condannato sempre e verso chiunque”. Lo scrive su Twitter il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci. (Rin)