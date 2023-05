Lavoro: decreto in Gazzetta Ufficiale, per Calderone “famiglie e imprese tornano protagoniste” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Previsto un taglio del cuneo fiscale per i lavoratori subordinati a basso reddito per il periodo di paga luglio-novembre 2023: fino a sei punti per i redditi tra i 25 mila e i 35 mila euro (tre volte di più di quanto previsto fino ad oggi) e sette punti per i redditi sotto i 25 mila euro (dagli attuali tre). Il provvedimento fra le diverse misure racchiude poi norme per aumentare tutele e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche in riferimento agli ambienti scolastici e ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Il decreto-legge consente l'accesso alla maggiorazione dell'Assegno Unico Universale per i genitori vedovi, introduce semplificazione amministrative e incrementa il Fondo Nuove Competenze a sostegno dei percorsi di aggiornamento dei lavoratori. Per contrastare il fenomeno dei Neet è previsto un incentivo per la loro assunzione a tempo indeterminato con contratti siglati tra il primo giugno e la fine del 2023, cumulabile con altri incentivi. Parimenti si è disposta l'istituzione di un Fondo per riconoscere un contributo a enti del Terzo Settore, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Onlus che assumano o abbiano assunto, con contratto a tempo indeterminato, under 35 con disabilità tra il primo agosto 2022 e il 31 dicembre 2023. (Com)