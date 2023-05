Sudan: delegazione dell’esercito in Arabia Saudita per negoziare tregua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate sudanesi (Saf) hanno inviato degli emissari in Arabia Saudita per negoziare una tregua con le Forze di supporto rapido (Rsf). Lo riferisce una nota delle Saf su Twitter. “Nell'ambito dell'iniziativa saudita-americana portata avanti fin dall'inizio della crisi, una delegazione delle Forze armate sudanesi è partita questa sera per Gedda per discutere i dettagli della tregua, che si rinnova ogni 72 ore, al fine di garantire e creare condizioni adeguate per affrontare gli aspetti umanitari dei nostri cittadini alla luce delle condizioni attuali”, si legge nel messaggio. Il capo dell’Esercito, Abdel Fattah al Burhan, aveva dato il via libera a un cessate il fuoco di sette giorni annunciato dal Sud Sudan mercoledì scorso, 3 maggio, ma non ci sono state notizie da parte delle Rsf al riguardo: spari ed esplosioni continuano infatti ad echeggiare nella capitale sudanese Khartum. (Res)