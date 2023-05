Brasile-Regno Unito: Ambiente, premier Sunak stanzia 91 milioni di euro al Fondo Amazzonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito donerà 80 milioni di sterline (91 milioni di euro) al Fondo Amazzonia, finanziando le azioni del governo brasiliano contro i mutamenti climatici e la deforestazione. Lo ha detto il primo ministro britannico, Rishi Sunak, in un post su Twitter, al termine dell'incontro bilaterale con il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, a Londra. "Il presidente Lula da Silva ha mostrato grande leadership sul tema dei cambiamenti climatici. Ho il piacere di annunciare che il Regno Unito contribuirà al Fondo Amazzonia con 80 milioni di sterline. Così potremo aiutare a fermare la deforestazione e proteggere la biodiversità", ha scritto Sunak, ringraziando Lula per la visita in "un'occasione così speciale come l'incoronazione" di re Carlo III. Il Brasile è già il quarto Paese che riceve più risorse dall'International Climate Finance (Icf), il principale programma britannico per il finanziamento di progetti ambientali, con risorse per 300 milioni di euro. (segue) (Brb)