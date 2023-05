Brasile-Regno Unito: Ambiente, premier Sunak stanzia 91 milioni di euro al Fondo Amazzonia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal canto suo, il presidente Lula ha ringraziato il primo ministro per il suo contributo e ha evidenziato che "il Brasile è presente in tutti i forum internazionali e ci impegniamo per azzerare la deforestazione entro il 2030", sottolineando anche che "i paesi ricchi devono rispettare gli impegni definiti nelle conferenze per il clima delle Nazioni unite (Cop) e i paesi con le grandi foreste hanno bisogno di maggiore sostegno" per preservarle. Il capo dello Stato brasiliano ha anche affermato che questo è il momento di "normalizzare le relazioni tra Brasile e Regno Unito" e che il futuro potrebbe portare partnership ancora più importanti. "Possiamo fare molto di più nelle nostre relazioni commerciali", ha detto il presidente. "Questa è la ripresa dei rapporti del Brasile con il mondo, dopo un periodo di isolamento. Siamo interessati a discutere modi per aumentare il nostro rapporto commerciale". (segue) (Brb)