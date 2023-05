Brasile: governo conferma partecipazione di Lula al G7 in Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha confermato la partecipazione del presidente Luiz Inacio Lula da Silva come invitato alla prossima riunione del G7, in programma tra il 19 e il 21 maggio a Hiroshima, in Giappone. Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, aveva formalmente invitato il presidente Lula lo scorso 6 aprile. L'ultima partecipazione del Brasile all'evento risale al 2008, durante il secondo mandato di Lula. "Il Brasile condivide i valori che accomunano i paesi del G7 – come il rafforzamento della democrazia, la modernizzazione economica e la protezione dell'ambiente e dei diritti umani – e mantiene un coordinamento permanente con i suoi membri su questioni dell'agenda internazionale, sia a livello bilaterale che all'interno del campo di applicazione del G20 e organizzazioni internazionali in cui interagiscono il Brasile ei membri del G7", riferisce una nota del ministero degli Esteri. (segue) (Brb)