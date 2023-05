Brasile: governo conferma partecipazione di Lula al G7 in Giappone (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, 4 maggio, anche il ministro delle Finanze, Fernando Haddad, aveva annunciato la sua partecipazione a un evento nell'ambito del G7 in Giappone. Sarà la prima volta che un ministro delle finanze brasiliano partecipa a un incontro di gruppo nella storia. Haddad presenterà l'agenda economica proposta per il Paese per i prossimi anni, con particolare attenzione ai piani di sviluppo socioeconomico sostenibile. Il ministero lascerà il Brasile la notte di lunedì 8 maggio 2023 e arriverà a Tokyo due giorni dopo. L'evento cui parteciperà si svolgerà a Niigata, situata sulla costa nord-occidentale di Honshu, l'isola più grande del Giappone. (Brb)