Brasile: presidente Senato presenta legge quadro su Intelligenza artificiale

- Il presidente del Senato del Brasile, Rodrigo Pacheco, ha presentato un disegno di legge che propone la creazione di un quadro normativo specifico per regolamentare l'uso di Intelligenza artificiale (Ai). La legge 2.338 del 2023 "determina regole generali per l'uso della tecnologia, con l'obiettivo di proteggere i diritti fondamentali delle persone e garantire l'implementazione di sistemi più sicuri grazie all'espansione del suo uso in tutto il mondo". Il progetto poggia su cinque pilastri strutturali: principi, diritti degli interessati, classificazione del rischio, obblighi, requisiti di supervisione, responsabilità e governance per i sistemi di intelligenza artificiale. Il testo presentato dal presidente del Senato è stato elaborato da una commissione di giuristi, insediata in aula nel 2022. (segue) (Brb)