- Totale solidarietà e vicinanza a Giuseppe Conte “vittima di un'aggressione vigliacca e inquietante. Dobbiamo tenere alta la guardia contro questi episodi che non possono essere sottovalutati, la violenza non può essere accettata, tollerata o sottovalutata”. Lo afferma in una nota Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie. (Rin)