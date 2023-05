Italia-Usa: il sigaro toscano al centro di un evento all’ambasciata a Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tradizione della cultura del tabacco negli Stati Uniti associata alla produzione di sigari in Toscana. Questi due temi sono stati al centro dell’evento “Italian Cigar”, organizzato all’ambasciata d’Italia a Washington in collaborazione con la Premium Cigar Association (Pca) e la società Manifatture Sigaro Toscano. All’occasione hanno partecipato il capo dell’ufficio economico dell’ambasciata, Lamberto Moruzzi; l’amministratore delegato di Manifatture Sigaro Toscano, Stefano Mariotti; Greg Seamster, manager della società Universal Leaf Tobacco Company; e Scott Pearce, direttore esecutivo della Pca. L’evento, a cui ha preso parte anche una delegazione bipartisan di membri del Congresso Usa. “Negli Stati Uniti, i sigari sono una passione da proteggere, e siamo orgogliosi dell’apprezzamento riscosso da quelli prodotti in Toscana, in rappresentanza dello stile di vita italiano”, ha affermato Mariotti. (Was)