Usa: Corte suprema sospende esecuzione capitale di un prigioniero in Oklahoma

- La Corte suprema degli Stati Uniti ha bloccato l’esecuzione capitale di Richard Glossip, detenuto del braccio della morte in una prigione in Oklahoma, accogliendo una richiesta presentata dal procuratore generale dello Stato, il repubblicano Gentner Drummond. Glossip è stato condannato alla pena di morte nel 1998, con l’accusa di avere organizzato l’omicidio del suo datore di lavoro, Barry Van Treese, presso l’albergo dove lavorava come direttore. Da allora, l’uomo ha sempre ribadito la sua innocenza, e ha fatto ricorso per annullare la sua esecuzione, attualmente prevista per il 18 maggio, con il sostegno dell’ufficio del procuratore generale dello Stato, secondo il quale l’accusa sarebbe basata sulla falsa testimonianza di Justin Seed, il responsabile materiale dell’omicidio. Nonostante il rapporto dell’ufficio di Drummond, la Corte d’appello dell’Oklahoma ha negato la richiesta di annullamento, e il caso è finito alla Corte suprema. La sentenza sarà quindi sospesa fino a che i giudici non avranno preso una decisione. (Was)