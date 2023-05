Covid: von der Leyen, Ue è rimasta unita nella pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea è rimasta unita nel corso della pandemia Covid. "Ringraziamo i numerosi professionisti della salute pubblica, in prima linea in questi tre anni. Senza di loro, non saremmo dove siamo oggi". È quanto si legge in una dichiarazione rilasciata dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in merito all'annuncio dell'Oms di oggi, che ha dichiarato la fine dell'emergenza globale legata al Covid, proclamata il 30 gennaio 2020. "Finalmente, dopo più di 3 anni, il Covid non è più un'emergenza sanitaria globale. È una buona notizia. Questa pandemia ha avuto un pesante tributo sulle persone, sulla nostra società e sulla nostra economia. Ma l'abbiamo superata con successo grazie a un'azione determinata a livello globale, dell'Ue e degli Stati membri, e grazie alla resilienza e alla solidarietà dei nostri cittadini", ha detto von der Leyen. "Ci ha insegnato che la forza dell'Unione europea risiede nella sua unità, anche di fronte a gravi crisi sanitarie. La solidarietà europea, nella condivisione delle forniture mediche, nel trattamento dei pazienti o nell'aiuto al rimpatrio dei cittadini e nella ricostruzione delle nostre economie, ci ha aiutato a proteggere insieme i nostri cittadini e a superare le fasi più difficili della pandemia", ha aggiunto von der Leyen. (segue) (Beb)