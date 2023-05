Covid: von der Leyen, Ue è rimasta unita nella pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa pandemia ha cambiato il volto dell'Ue, che è diventata una vera e propria Unione sanitaria europea. Ora siamo molto più preparati ad affrontare future crisi sanitarie, con nuovi strumenti per reagire rapidamente alle crisi sanitarie emergenti. Tuttavia, la vigilanza rimane fondamentale. Anche se la pandemia è passata, è chiaro che il Covid rimane una minaccia per la salute globale e che farà ancora parte della nostra vita nel prossimo futuro. Insieme agli Stati membri, all'Ecdc, all'Ema e all'Hera, dobbiamo quindi continuare a monitorare e sorvegliare, assicurando la vaccinazione dei soggetti vulnerabili, in modo da essere sempre pronti ad affrontare future crisi sanitarie", ha proseguito la presidente dell'esecutivo Ue. "Ringraziamo ancora una volta e con tutto il cuore i numerosi professionisti della salute pubblica in prima linea per gli straordinari sforzi e la dedizione profusi negli ultimi tre anni. Se non fosse per loro, non saremmo dove siamo oggi", ha concluso. (Beb)