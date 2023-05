Massa: S. Craxi (FI), solidarietà a Conte per vile aggressione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Esprimo la mia solidarietà a Giuseppe Conte, vittima di una vile aggressione. Lo dichiara in una nota Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della commissione Affari esteri e Difesa a palazzo Madama. “Ci si può dividere sui programmi e sulle visioni politiche, ma sempre nel reciproco rispetto. La violenza va respinta con forza, sempre. Occorre l'impegno di tutti a mantenere i toni bassi, per non dare pretesti a comportamenti che in un clima incandescente possono con facilità sfuggire di mano", aggiunge Craxi. (Rin)