Roma: Bonessio (Ev), bene lotta di Gualtieri all'inquinamento

22 luglio 2021

- Di fronte agli allarmanti livelli di inquinamento dell'aria soprattutto nelle grandi aree metropolitane che fanno registrare un alto indice di mortalità per patologie cardio-polmonari riconducibili alla presenza di polveri sottili, biossido di azoto e benzene, esprimo pieno sostegno al sindaco Gualtieri e all'assessore Patanè per la decisione di andare avanti nell'applicazione della Fascia verde. Così in una nota il consigliere capitolino di Europa verde ecologista Ferdinando Bonessio. "L'ordinanza recepisce giustamente il Piano per la qualità dell'aria come previsto dalla normativa regionale del 2018 emanata a seguito delle sanzioni comminate per la mancata applicazione, da parte di tutte Regioni, di strategie ambientali a tutela della salute dei cittadini. Il provvedimento che istituisce i varchi per il controllo della Ztl della Fascia verde di Roma ha origine dalle indicazioni dell'Oms sulla diffusione delle patologie da agenti inquinanti e riguarda il tema della tutela della salute pubblica sancito dalla Costituzione", prosegue. (segue) (Com)