Roma: Bonessio (Ev), bene lotta di Gualtieri all'inquinamento (2)

- "Attraverso un processo partecipato e graduale, è necessario introdurre misure di contrasto all'inquinamento escludendo giustamente dalle strade le vetture maggiormente inquinanti, senza però impattare sulla mobilità dei cittadini e in particolar modo sulle fasce più deboli della cittadinanza. C'è bisogno di una rivoluzione culturale per raggiungere l'obiettivo della sostenibilità ecologica e sociale che include anche la lotta al cambiamento climatico. Per questo le Istituzioni devono fare la loro parte. Nel corso dell'incontro che si è svolto questa mattina in Campidoglio ho chiesto di aprire un tavolo di confronto con la Regione Lazio che ha emanato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria contenente le stringenti norme in materia di riduzione delle emissioni. Inoltre, il Governo utilizzi le enormi risorse economiche derivanti dagli extraprofitti sui fossili per accompagnare e finanziare la transizione ecologica, finanziare la gratuità e il rinnovo del trasporto pubblico, realizzare e/o mettere in sicurezza i percorsi ciclabili e pedonali, nonché prevedendo, per le fasce a basso reddito, sostanziosi incentivi l'acquisto di nuovi mezzi di trasporto a basso impatto ambientale", conclude. (Com)