Brasile-Regno Unito: Ambiente, premier Sunak stanzia 91 milioni di euro al Fondo Amazzonia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo Amazzonia è stato creato nel 2008 per ricevere donazioni da Paesi esteri con cui finanziare progetti di controllo del disboscamento e controllo dell'ecosistema. I governi di Germania e Norvegia sono stati a lungo i principali finanziatori fino al 2019 quando hanno deciso di sospendere i trasferimenti a causa della mancanza di trasparenza nell'impiego degli stanziamenti da parte del governo di Jair Bolsonaro e dopo che l'ex presidente aveva manifestato l'intenzione di cambiare la destinazione dei fondi verso altri progetti. Dopo l'elezione di Lula da Silva Germania e Norvegia hanno già autorizzato il ritorno del finanziamento. Inoltre, Lo scorso 20 aprile il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha confermato che chiederà al parlamento del suo Paese di stanziare 500 milioni di dollari in favore del Fondo Amazzonia. L'annuncio è stato fatto in occasione della Conferenza virtuale su clima ed energia organizzata dalla Casa Bianca con la presenza dei capi di stato e di Governo dei 26 paesi maggiori emissoni di gas serra. (Brb)