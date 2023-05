Brasile-Bolivia: ministro Esteri Vieira, La Paz partner fondamentale per integrazione regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bolivia è un partner fondamentale per l'integrazione regionale. Lo ha detto il ministro degli Esteri del Brasile, Mauro Vieira, in un'intervista con il quotidiano boliviano "La Razon", al termine della sua visita ufficiale nel Paese. "La Bolivia è un partner fondamentale per l'integrazione fisica della regione, come nel caso del Corridoio bioceanico. Il rapporto bilaterale con il Brasile va ben oltre l'integrazione energetica", ha detto il ministro. Ieri, 4 maggio, in occasione del vertice bilaterale tra Vieira con l'omologo boliviano, Rogelio Mayta, i governi del Brasile e della Bolivia avevano riattivato tutti i meccanismi di dialogo, comitati e commissioni miste per rilanciare le relazioni bilaterali su vari temi come frontiere, integrazione stradale e ferroviaria, risorse idriche, energia, navigazione, lotta al contrabbando, criminalità organizzata e cooperazione in materia di sicurezza e difesa."La visita del ministro degli Esteri Vieira ci ha permesso di avanzare nella definizione di una road map che stabilisce priorità nell'agenda bilaterale e multilaterale", aveva dichiarato Mayta in una conferenza stampa al termine dell'incontro. L'aspettativa di La Paz è aumentare gli scambi creando opportunità soprattutto per il commercio di gas, biocarburanti, fertilizzanti. Con la ripresa dei rapporti bilaterali, aveva detto Mayta, la Bolivia potrà affrontare con più forza problemi relativi all'aumento dei prezzi alimentari, all'inflazione, all'energia e ai combustibili, oltre alla ricerca della pace e della sicurezza sociale."Bolivia e Brasile sono Paesi fratelli con una storia politica passata e recente in comune. In entrambi i paesi, la forza, la convinzione democratica dei nostri popoli ha prevalso contro progetti autoritari, razzisti e discriminatori, che hanno scelto di eludere i più poveri, distruggere l'unità popolare e avanzare verso la giustizia sociale", aveva evidenziato Mayta. In agenda anche discussioni in merito alle politiche migratorie che, secondo il ministro degli Esteri boliviano, devono essere guidata dal rispetto per i diritti dei migranti "garantendo loro l'accoglienza senza xenofobia o criminalizzazione, immaginando e plasmando nuovi meccanismi che facilitino l'integrazione commerciale, così come nuove forme di finanziamento per combattere le disuguaglianze sociali e il razzismo che affliggono i popoli", aveva concluso il ministro. (Brb)