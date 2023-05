Lavoro: Filini (Fd’I), esilarante fact checking contro il governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pagella Politica ci aveva già abituati a maldestri tentativi di arrampicata sugli specchi per provare a smentire le informazioni riportate dal governo, ma l’ultima prodezza è decisamente esilarante. Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia, Francesco Filini. “Il più fazioso dei fact checker, oggi, contesta le dichiarazioni del sottosegretario per l’Attuazione del programma di governo, Giovanbattista Fazzolari, che in una intervista a ‘Libero’ ha sottolineato gli ottimi risultati raggiunti dal governo Meloni: il più alto tasso di occupazione e di lavoro stabile mai registrati in Italia”, sottolinea Filini, che aggiunge: “Valori record che, a detta degli esperti in questione, non andrebbero rivendicati perché già in precedenza sono stati raggiunti dei primati negli stessi indicatori, seppure con numeri inferiori. Insomma, è come dire che dovremmo annullare il record dei 100 metri a Usain Bolt perché nel 1912 lo fece già Donald Lippincott, anche se con quasi un secondo di più”. (Rin)