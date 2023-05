Roma: Fd'I protesta contro Ztl Fascia verde, "entrano solo i ricchi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una manifestazione per protestare contro l’istituzione della fascia verde a Roma. Questo pomeriggio, in piazza del Campidoglio, esponenti di Fratelli d’Italia e della Gioventù nazionale si sono riuniti in piazza del Campidoglio per chiedere di rivedere la misura che a partire dal prossimo novembre limiterà la circolazione delle auto in città. In piazza, oltre alle bandiere italiane, di Fratelli d’Italia e del movimento giovanile del partito, sono stati mostrati anche alcuni cartelli, che portavano la scritta: “Controllo accessi Ztl, modello Gualtieri, entrano solo i ricchi”. Inoltre, sono apparsi anche diversi striscioni con scritto: “No alla nuova Ztl” e “la Ztl di Gualtieri è contro i romani, fermiamola”. (segue) (Rer)