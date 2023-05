Roma: Fd'I protesta contro Ztl Fascia verde, "entrano solo i ricchi" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella di oggi “è una manifestazione forte per dire che la città ha bisogno di infrastrutture trasportistiche rilevanti, finché non ci sarà un incremento serio del trasporto pubblico non si può pensare di vietare a migliaia di persone di circolare col proprio veicolo privato, perché le infrastrutture trasportistiche non reggerebbero, e soprattutto perché questo sarebbe un costo per molte famiglie”, ha commentato la senatrice di Fratelli d’Italia, Lavinia Mennuni. Quello di Gualtieri “è un progetto che noi contestiamo in toto. Ho protocollato 50 interrogazioni, tutte indirizzate all’assessore Patanè, e stiamo predisponendo una delibera di iniziativa consiliare dove chiederemo di tornare rispetto a questa scellerata decisione”, ha affermato la consigliera capitolina di Fratelli d’Italia Rachele Mussolini. “Il provvedimento in sé non è così necessario rispetto ai temi dell’inquinamento, che al momento è sotto controllo. I provvedimenti già presi sono stati sufficienti, quindi non si capisce questa accelerazione”, ha aggiunto Francesca Barbato, consigliera capitolina di Fratelli d’Italia. (segue) (Rer)