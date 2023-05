Roma: Fd'I protesta contro Ztl Fascia verde, "entrano solo i ricchi" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Pensiamo che si debba rivedere e quanto meno sospendere questo provvedimento, che attualmente non è pensabile poterlo estendere in questa maniera. Dobbiamo coniugare la transizione ecologica con i diritti sociali. Costringere dei cittadini a cambiare la macchina sarebbe una grossa richiesta che spesso non possono esaudire”, ha detto consigliere di Fratelli d’Italia nel Municipio Roma I, Stefano Tozzi. “Anche noi del Municipio Roma I abbiamo presentato un atto, perché il problema riguarda anche i tanti cittadini residenti nel Municipio I che appartengono alle fasce più deboli della popolazione e che hanno difficoltà vere da questo punto di vista nel cambiare la macchina”, ha concluso. (Rer)