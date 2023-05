Difesa: segretario Usa incontra omologo polacco, focus su Ucraina e cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa statunitense, Lloyd Austin, ha incontrato l’omologo polacco, Mariusz Blaszczak, per discutere il futuro dell’assistenza dei due Paesi all’Ucraina, nel quadro della guerra con la Russia, e il rafforzamento della partnership bilaterale nel campo della sicurezza. Austin, riferisce una nota del Pentagono, ha ringraziato le autorità di Varsavia per il sostegno militare e umanitario fornito a Kiev. Le parti hanno anche discusso i prossimi passi per rafforzare le capacità di difesa della Polonia. (Was)