Roma: Quarzo (Fd'I), martedì presentazione accolta firme per chiedere modifica Ztl Fascia verde

- Si è svolto oggi in Piazza del Campidoglio un Flash-Mob per ribadire il nostro no ai divieti introdotti dalla nuova fascia verde immaginata dalla Giunta Gualtieri. È quanto dichiara in una nota Giovanni Quarzo, capogruppo capitolino di Fratelli d'Italia. "La manifestazione è la prima iniziativa in programma per dimostrare la nostra contrarietà ad una delibera che si dimostra cieca nei confronti dei cittadini romani. Martedì 9 maggio alle ore 13 sarà indetta una conferenza stampa nella quale verrà presentata una raccolta firme online che chiede all'amministrazione capitolina di ripensare a quanto deciso e di trovare una soluzione che riesca a tutelare l'ambiente senza gettare sul lastrico i cittadini", conclude. (Com)