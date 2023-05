Editoria: Spagna, via libera da governo ad aumento di capitale di Vivendi nel Grupo Prisa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo francese Vivendi ha informato il Grupo Prisa, editore tra gli altri del quotidiano "El Pais" e della radio "Cadena Ser", di aver ottenuto dal Consiglio dei ministri spagnolo l'autorizzazione ad aumentare la propria partecipazione nel capitale sociale dell'azienda. Come riferisce lo stesso"El Pais" questo avverrà attraverso la conversione di tutte le obbligazioni subordinate convertibili del gruppo mediatico detenute dal gruppo francese. Vivendi detiene attualmente il 9,9 per cento del capitale del Grupo Prisa. 10,9%. Tale partecipazione raggiungerebbe un massimo temporaneo del 15 per cento nel caso in cui Vivendi fosse l'unico sottoscrittore ad esercitare il diritto di conversione volontaria nel periodo di conversione ordinaria. (Spm)