Sport: la passione per il padel divampa tra i vigili del fuoco di Roma

- Divampa tra i vigili del fuoco di Roma, la passione per il padel e cresce di volta in volta, e di edizione in edizione, il numero dei pompieri partecipanti ai tornei. La sesta edizione del torneo “Soccorritori, Sport e Salute” si terrà sui sei campi del circolo Grifone Padel in via Portuense e vedrà scontrarsi, ma soltanto sportivamente, 80 vigili del fuoco provenienti da ogni distaccamento del comando provinciale Capitoli. Circa l’80 per cento dei partecipanti sono iscritti alla Fipt, la federazione della specialità che tessera i giocatori tra agonisti o non agonisti a seconda del livello di gioco. Un passione, quella del padel tra i vigili del fuoco capitolino, che è cresciuto di mese in mese. Nelle prime edizioni dello scorso anno al torneo parteciparono circa 16 giocatori. Il numero è cresciuto ed è cresciuto anche il livello del gioco e la preparazione fisica dei partecipanti arrivando agli attuali 80, e che hanno cominciato a prepararsi fisicamente e tecnicamente per sostenere gli incontri. (Rer)