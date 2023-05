Lazio: Manuela Manetti direttore ai rifiuti, D'Ercole retrocessa, bando per direzione sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avvicendamenti e ricerca di nuovi incarichi negli uffici dirigenziali della Regione Lazio. Manuela Manetti è stata nominata ad interim direttore della Direzione regionale "ciclo dei rifiuti" della Regione Lazio. Secondo quanto apprende "Agenzia Nova", la giunta regionale ha conferito l'incarico "temporaneo" a Manetti, fino alla nomina del nuovo direttore e successiva sottoscrizione del relativo contratto da parte dello stesso, tramite bando pubblico. Manetti subentra a Wanda D'Ercole, retrocessa a dirigente dell'area della direzione regionale Lavori pubblici. Anche, in questo caso si tratta di un incarico ad interim. Wanda D’Ercole è stata direttore generale della Regione Lazio con la giunta Zingaretti e già direttore dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio. Mentre Manuela Manetti dal 2018 ha ricoperto il ruolo di direttore regionale per le politiche abitative. Anche lei nominata dalla giunta Zingaretti. Inoltre, la Regione Lazio avrebbe bisogno di un nuovo direttore della direzione regionale “salute e integrazione sociosanitaria”. Attualmente l’incarico è ricoperto ad interim da Marco Marafini, che già dirige la direzione regionale bilancio. Ma la sanità è un tema fra i più delicati, difficili e irrisolti, tanto che ne ha assunto la delega lo stesso presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, perché "volevo metterci la faccia, ed è quello che sto facendo", ha più volte detto. Pertanto Rocca ha richiesto agli uffici di procedere alla pubblicazione di un avviso per trovare una figura che possa andare a sostituire Marafini.(Rer)