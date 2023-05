Lavoro: decreto in Gazzetta Ufficiale, per Calderone “famiglie e imprese tornano protagoniste”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 2023 n. 103 il decreto-legge n. 48/2023 con le misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro. Le disposizioni sono in vigore a partire da oggi. Soddisfazione è stata espressa dal ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, che ha sottolineato come famiglie e imprese tornano a essere le protagoniste del mondo del lavoro. "Con queste misure, il governo pone l'attenzione sulle politiche attive, sulle semplificazioni e sulla tutela e la sicurezza del lavoro", ha spiegato il ministro, ricordando come l'esecutivo sia al lavoro per rendere strutturale anche il taglio del cuneo fiscale. "Tante misure che mostrano la visione e la strategia più inclusiva che il mondo del lavoro deve avere", ha concluso. Attraverso il decreto-legge n. 48/2023 si istituisce dal primo gennaio 2024 "l'assegno di inclusione" riservato alle famiglie con minori o disabili oppure con un componente di oltre i 60 anni di età e il "supporto per la formazione e il lavoro" per le persone in età da lavoro (18-59 anni) mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive, già dal primo settembre 2023. (segue) (Com)