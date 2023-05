Pakistan: vendita regali di Stato, tribunale pronto a incriminare ex premier Khan il 10 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex primo ministro del Pakistan, Imran Khan, sarà formalmente incriminato da un tribunale nazionale il 10 maggio prossimo per aver occultato guadagni derivanti dalla vendita di regali di Stato ricevuti durante il suo periodo in carica, dal 2018 al 2022. Lo riporta l’emittente statunitense “Bloomberg”, citando le dichiarazioni rilasciate da Amjad Pervez, avvocato della Commissione elettorale pachistana. La comparizione di Khan davanti alla corte è stata stabilita oggi dal giudice Hamayun Dilawar, dopo che la Commissione elettorale aveva sospeso l’ex primo ministro dal parlamento con la stessa accusa. L’avvocato di Khan, Gohar Ali Khan, ha affermato che l’ex premier ha deciso di impugnare la sentenza di oggi in una delle Corti superiori del Paese, con la richiesta di interrompere la formulazione delle accuse. "La sentenza è stata emessa frettolosamente. Vogliamo che l’Alta corte decida se il caso soddisfa i requisiti legali per procedere”, ha detto il legale di Khan. (Was)