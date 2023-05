Roma: Rocca (Fd'I), su nuovo progetto Ztl Gualtieri poteva chiedere confronto a Zingaretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- II sindaco Gualtieri per sfuggire dalle ire dei cittadini sul progetto della nuova Ztl cerca di tirare per la giacchetta il presidente della Regione, Rocca. Peccato che Gualtieri non abbia cercato a suo tempo un confronto con Zingaretti, visto che la delibera alla quale fa riferimento è del suo compagno di partito. Cercare la sponda della Regione è sacrosanto, ma è altrettanto doveroso ricordare che se oggi i romani sono pronti a scendere in piazza è solo colpa delle scelte scellerate del Partito democratico. È quanto dichiara il consigliere capitolino di Fratelli d'Italia, Federico Rocca. (Com)