Francia: premier Borne lancia appello ad un "dialogo calmo" con Roma

- La premier francese Elisabeth Borne ha lanciato un appello per un "dialogo calmo" con l'Italia dopo le tensioni emerse a causa delle dichiarazioni del ministro dell'Interno Gerald Darmanin, che ieri ha attaccato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni per la gestione dell'immigrazione. "Vorrei ridire che l'Italia è un partner essenziale della Francia, che la nostra relazione è fondata sul mutuo rispetto e che privilegeremo la concertazione e un dialogo calmo per continuare a lavorare insieme", ha detto Borne in una dichiarazione ai media. (Frp)