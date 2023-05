Roma: Meleo-De Santis (M5s-CR), su Fascia verde no condizioni per atteggiamento costruttivo in Aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Registriamo un puerile e vergognoso tentativo di scaricabarile del sindaco Gualtieri sulla questione della Ztl Fascia verde. Non sapendo come giustificare il suo pessimo operato, tenta di confondere volontariamente la verità. Ma questa scelta è solo ed esclusivamente sua e, dunque, deve assumersene la piena responsabilità. Lo dichiarano, in una nota congiunta, la capogruppo capitolina M5s Linda Meleo e il capogruppo della Lista Civica Raggi Antonio De Santis. "Basta chiamare in causa, peraltro indebitamente, un provvedimento della Giunta a 5 stelle che nulla ha a che vedere con la sua iniziativa scollegata dalla realtà. Il divieto di cui parla, infatti, - aggiungono - fu circoscritto al solo anello ferroviario e per auto vecchie, e, a differenza di quanto ha fatto dall'attuale sindaco dem, l'Amministrazione Raggi diede inoltre idonea e preventiva comunicazione alla città circa i contenuti del provvedimento che, peraltro, riguardava una zona molto servita dal trasporto pubblico su gomma e su ferro e da tutti i servizi di sharing mobility". (segue) (Com)