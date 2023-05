Roma: Meleo-De Santis (M5s-CR), su Fascia verde no condizioni per atteggiamento costruttivo in Aula (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oltretutto, a differenza di quanto fatto dall'attuale esecutivo capitolino, furono effettuate accurate e dettagliate analisi in merito all'impatto che la suddetta disposizione avrebbe avuto sulla circolazione di quel quadrante, tant'è che non si verificò il caos attuale che il sindaco intende adesso, mal consigliato, scaricare su altri. - spiegano ancora Meleo e De Santis - Se proprio volesse fare qualcosa di buono per la città in termini di mobilità pensasse piuttosto a portare avanti velocemente i nostri progetti e a continuare il percorso da noi intrapreso per il miglioramento del trasporto pubblico romano che comprende un parco autobus rinnovato di circa 900 vetture - da cui si è affrettato a togliere la scritta più bus per Roma -, la manutenzione delle metro, i progetti su ferro come il tram Termini Vaticano Aurelio, quello di via Togliatti, la funivia Casalotti e tanto altro. Nel frattempo, non resteremo inerti dinanzi a questo provvedimento che penalizzerà migliaia di famiglie romane", concludono. (Com)