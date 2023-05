Amministrative: Comazzi, liste Forza Italia competitive, ci aspettiamo ottimi risultati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Lombardia, tra pochi giorni "ci saranno elezioni molto importanti per i comuni, soltanto nella provincia di Milano andranno al voto comuni come Cinisello Balsamo, Bresso, Cologno Monzese, comuni molto importanti che arrivano ad avere anche 50mila abitanti" e Forza Italia ha presentato "liste molto competitive, molto radicate e quindi ci aspettiamo degli ottimi risultati, soprattutto per quanto riguarda la raccolta delle preferenze, che rimane uno strumento molto utile e importante nel rapporto tra amministratori locali e cittadini". Lo ha dichiarato l'assessore ai parchi della Regione Lombardia, Gianluca Comazzi, a margine della convention di Forza Italia in corso a Milano. "La convention di Forza Italia è stata un grande successo, con una partecipazione oltre le attese e tantissimi giovani. Entusiasmo, uno spirito ritrovato, tanti amministratori locali che sono e rimangono il cuore del nostro movimento politico e amministratori locali, che, anche chi come me ha ruoli di governo della Regione Lombardia, sta incontrando quotidianamente soprattutto in vista delle elezioni comunali", ha aggiunto Comazzi.(Rem)