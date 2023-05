Massa: Gualtieri, solidarietà a Conte condanniamo con fermezza simili vili gesti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri esprime solidarietà a Giuseppe Conte "per l'inaccettabile aggressione subita. il dissenso non può e non deve sfociare mai nella violenza. Condanniamo con fermezza simili vili gesti". (Rer)