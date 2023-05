© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esprimiamo la nostra solidarietà - e quella della comunità del M5s Municipio Roma X - al presidente Giuseppe Conte, aggredito a Massa da colui che si qualifica come no vax. La violenza deve detestarsi e mai essere usata come mezzo per combattere idee diverse dalle proprie. Lo dichiarano i componenti del gruppo consiliare M5s del Municipio Roma X, Alessandro Ieva, Giuliana Di Pillo e Silvia Paoletti (Com)