Lombardia: Comazzi, in seminario di giunta grande lavoro per migliorare piano regionale di sviluppo sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stata una giornata molto importante, quella di oggi. Il presidente Fontana ha voluto riunire tutta la Giunta, assessori e direttori generali e abbiamo lavorato tanto insieme: grande lavoro di squadra per migliorare e affinare il piano regionale di sviluppo sostenibile che sarà il programma di azione di governo per Regione Lombardia. Il piano arriverà poi in consiglio regionale". Lo ha dichiarato l'assessore ai parchi della Regione Lombardia, Gianluca Comazzi, a margine della convention di Forza Italia in corso a Milano, in relazione al seminario di giunta regionale che si è tenuto oggi.(Rem)