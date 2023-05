Sanità: Salvini, utero in affitto è mentalità bestiale e medioevale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Schlein ha detto di essere favorevole all'utero in affitto, secondo me è mentalità bestiale e medievale che una donna in difficoltà può essere noleggiata e portare in pancia un bambino". Lo ha detto il ministro alle infrastrutture e leader della Lega, Matteo Salvini, durante il suo intervento a Nova Milanese a sostegno del candidato sindaco Elena Maggi. "L'utero in affitto - ha proseguito - dovrebbe essere un reato che fa schifo solo a pensarlo. E se qualcuno si vende per soldi mi fa pena". "Io la penso così, se qualcuno la pensa in maniera diversa sa chi votare, se qualcuno ritiene che la droga possa essere usata come svago sa chi votare". (Rem)