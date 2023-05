Abruzzo: le decisioni della Giunta su impianto sportivo "Le Naiadi" di Pescara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale abruzzese nel corso della riunione di oggi ha deciso, tra l'altro, in vista della ormai prossima scadenza dell'attuale gestione dell'impianto sportivo "Le Naiadi" di Pescara, per garantire la migliore modalità di gestione ed utilizzo del bene di proprietà regionale, di non procedere con la dichiarazione di pubblico interesse circa la proposta di project financing e di formulare un nuovo atto di indirizzo per avviare una procedura di evidenza pubblica. Si dà mandato, fa sapere la Regione, al Servizio regionale competente di fruire dei servizi dell'Aric e a tale riguardo è stato approvato un atto di indirizzo per la concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo contenente una serie di indicazioni per l'espletamento della procedura di evidenza pubblica. (Gru)