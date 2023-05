Italia-Cina: Cirielli a “Nova”, con Wang breve scambio su Ucraina, nessun accenno a Via della Seta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessun colloquio ufficiale con il capo del dipartimento Affari europei del ministero degli Esteri cinese Wang Lutong, “ma solo un saluto”, e soprattutto nessun accenno al memorandum sulla Via della Seta: con queste parole il viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, ha commentato ad “Agenzia Nova” alcune indiscrezioni pubblicate a mezzo stampa sul suo presunto incontro ufficiale con il funzionario cinese. Wang, ha spiegato Cirielli, “aveva un incontro con l’ambasciatrice Vincenza Lomonaco, direttore generale per la mondializzazione e gli Affari globali della Farnesina. Io l’ho solo incrociato per un saluto e l’unico scambio politico ha riguardato l’Ucraina”. Il viceministro, infatti, nel breve scambio di battute, ha sottolineato al funzionario che l’Italia “è in trepidazione per la situazione in corso in Ucraina e che, pur apprezzando le iniziative cinesi volte a favorire la pace, l’auspicio è che Pechino convinca la Russia a ritirare i suoi militari dai territori occupati, uno sviluppo che rappresenta l’unica precondizione per raggiungere la pace”.Nessun accenno, quindi, al memorandum sulla Via della Seta. “E’ una bugia che smentisco. Non è stato un tema del mio breve scambio di battute, così come non è stato un tema dell’incontro con l’ambasciatrice Lomonaco”, con cui Wang ha parlato “di relazioni bilaterali e scambi commerciali”, ha detto il viceministro. D’altronde, ha proseguito Cirielli, sarebbe fuori luogo e forse anche controproducente per Pechino affrontare un tema del genere in questo modo. “I cinesi non vengono a parlare di un tema del genere in questo modo, ne parlano in occasione di visite di alto livello e non vengono a metterci sotto pressione, anche perché rischiano di determinare una risposta negativa visto che mancano ancora sette-otto mesi” alla scadenza relativa al memorandum, ha concluso il viceministro degli Esteri. (Res)