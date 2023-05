Migranti: Salvini, non possiamo ospitarne altre decine di migliaia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "Questa settimana tornano in parlamento i decreti sicurezza, a me non interessa il colore della pelle, basta che sia una persona per bene, però gli immigrati di tutto il mondo non possono venire in Italia perché non possiamo mantenerli tutti". Lo ha detto il ministro alle infrastrutture e leader della Lega, Matteo Salvini, durante il suo intervento a Nova Milanese a sostegno del candidato sindaco Elena Maggi. "Non c'è già lavoro, casa e sanità per gli italiani, figurati se possiamo ospitarne altre decine di migliaia", ha concluso. (Rem)