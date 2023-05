Sanità: assessore Sicurezza Lazio, con misure per pronto soccorso comincia nuova stagione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il pacchetto di delibere approvato oggi in Giunta diamo finalmente una prima, importante risposta a uno dei problemi più sentiti dai cittadini come il sovraffollamento dei Pronto soccorso. Oggi possiamo dire che é iniziata una nuova stagione per la sanità del Lazio. Così in una nota Luisa Regimenti, assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale e agli Enti locali. "Grazie agli oltre 22 milioni di euro messi in campo per 350 posti nelle strutture accreditate - continua - si potrà porre un argine alle lunghissime attese a cui sono sottoposti i pazienti in Pronto soccorso prima di avere un posto letto in reparto, ritardi purtroppo in cui la nostra Regione sinora é stata tra le peggiori. La misura aiuterà anche gli operatori sanitari a lavorare meglio, contribuendo a ridurre le aggressioni di cui purtroppo troppo spesso sono oggetto", conclude. (Com)