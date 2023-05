Massa: Rampelli (Fd'I), solidarietà a presidente Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Profondo rammarico per la violenza subita dall'onorevole Conte nel corso della sua iniziativa elettorale a Massa. Spiace soprattutto perché questi atti si sono manifestati nei momenti di massima condivisione democratica e partecipazione in vista delle prossime elezioni Amministrative, come a voler guastare l'atmosfera che questi momenti comportano. Un abbraccio solidale all'onorevole Conte". È quanto dichiara, in una nota, il vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia. (Com)